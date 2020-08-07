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Bozdurduğu 6 bin doları otomobilin torpido gözünden çaldırdı

Adana'da 6 bin dolarını bozduran vatandaşı takip eden iki zanlı, lastiğini bıçakla kestiği otomobilin torpido gözündeki 43 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çalıp kaçtı
 07 Ağustos 2020 17:05
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Bozdurduğu 6 bin doları otomobilin torpido gözünden çaldırdı

Adana'da 6 bin dolarını bozduran vatandaşı takip eden iki zanlı, lastiğini bıçakla kestiği otomobilin torpido gözündeki 43 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çalıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Söğüt (47) dolar yükselince biriktirdiği 6 bin doları bozdurmak için bir döviz bürosuna gitti. Bu arada iki zanlı döviz bürosuna gelenleri soymak için sotaya yattı. Söğüt'ü gören iki zanlı, otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Söğüt ise doları bozdurduktan sonra 43 bin 500 lirayı otomobilinin torpido gözüne koydu. Eve gitmek için yola çıkan Sögüt, lastiğin patlak olduğunu fark edip yönünü lastikçiye çevirdi. Bu sırada zanlılar da Söğüt'ü takip etti. Söğüt, lastikçinin önünde otomobilden indi. Ancak otomobili kilitlemediği için bunu fırsat bilen iki zanlı, otomobilin torpido gözünden 43 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Lastiği takıldıktan sonra gitmek için yola çıkarken paranın olmadığını gören Söğüt, hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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