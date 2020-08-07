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Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu

Temmuz ayında meydana gelen 14 şiddet olayında 22 sağlık çalışanı mağdur oldu
 07 Ağustos 2020 17:42
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Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen, temmuz ayında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan sağlıkta şiddet olaylarını rapor haline getirdi.

Raporda, kamu veya özel sağlık hizmetlerinin sunumunda şiddetin, temmuz ayında da hızından pek bir şey kaybetmediği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının kutsal görevlerini yine şiddetin gölgesinde geçirme mecburiyetinde kaldıklarına dikkat çekilen raporda, sağlık emekçilerinin öteden beri çok yoğun bir iş yükünün bulunduğu aktarıldı.

Raporda, zorlu pandemi mücadelesinin bu iş yükünü daha da artırdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, bu ağır yükün, sağlık birimlerinde kol gezen şiddet korkusu nedeniyle tüm çalışanların daha fazla belini büktüğünün, psikolojilerini bozduğunun ve onları meslekten soğuttuğunun altı çizildi.

Bu durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığı aktarılan raporda sessiz kalmanın, görmezden gelmenin, hafife almanın veyahut geçiştirmenin de doğru olmadığı vurgulandı.

- "13 saldırgan tutuklandı"

Raporda, temmuz ayında meydana gelen 14 şiddet olayında 22 sağlık çalışanının mağdur olduğu bildirildi.

Yaşanan olayların 8 fiili, 2 sözlü, 3 fiili ve sözlü, bir taciz şeklinde yaşandığı bilgisi verilen raporda, şiddet vakasının 7'sini bizzat hastaların, 5'ini hasta yakınlarının ve 2'sini de diğer kimselerin oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, 21 şiddet failinden 8'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 13 saldırganın ise tutuklandığı bilgisi verildi.

Vakaların 6'sının hastanelerde, 2'sinin aile sağlığı merkezlerinde, 6'sının da saha çalışmalarında gerçekleştiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Temmuz ayı verileri, şiddetin kimlik ayırt etmediği gerçeğini bir defa daha ortaya koymuştur. Bahsi geçen olaylarda 5 doktor, 8 112 Acil Servis, 2 güvenlik görevlisi, bir hemşire ve 6 da diğer sağlık çalışanı şiddetin kurbanı olmuşlardır. Bu arada geçtiğimiz dönemlerde yaşanan iki şiddet vakasının da temmuz ayında mahkemece karara bağlandığını görüyoruz. Bu kararların ilkinde, bir diş hekimini bıçakla yaralayan saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Çiğli'de 2 doktora sözlü ve fiili şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan şahsı ise mahkeme beraat ettirmiştir."

Anadolu Ajansı
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