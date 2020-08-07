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İl dışı öğretmen nakilleri forumda konuşuluyor

Öğretmenler, il dışı nakilleri, memurlar.net forumunun Milli Eğitim Bakanlığı kategorisinde konuşuyor.
 07 Ağustos 2020 17:38
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İl dışı öğretmen nakilleri forumda konuşuluyor

Milli Eğitim Bakanlığı il içi nakilleri sonuçlandırdıktan sonra, 6 Ağustos itibariyle il dışı nakil başvurularını almaya başladı. Başvurular 10 Ağustos 2020 tarihine kadar alınacak.

memurlar.net olarak öğretmenlere yardımcı olması amacıyla, MEB'in yayınlamış olduğu excel dosyalarını esas alarak 2020 Öğretmen il dışı nakil robotunu oluşturduk. Simülasyonlu robotta, öğretmenler tercih listesi oluşturarak, hangi kadroların daha çok talep edildiğini görebilmekte. Robot için tıklayınız.

Diğer taraftan, okullara dair bilgileri öğretmen arkadaşlar memurlar.net forumlarında paylaşmakta olup, bu paylaşımları görmek ve paylaşımlara katılmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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