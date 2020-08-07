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31 kişinin testi pozitif çıktı, 26 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 31 kişi nedeniyle 26 adresi karantina altına aldı
 07 Ağustos 2020 17:59
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31 kişinin testi pozitif çıktı, 26 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 31 kişi nedeniyle 26 adresi karantina altına aldı.

Adıyaman'da Covid-19 vaka sayıları her gecen gün artıyor. Kurul son olarak, test sonucu pozitif çıkan 31 kişiden dolayı 26 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman merkez de Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmetakif, Siteler, Sümerevler, Turgutreis, Ulucami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Yeni Mahalledeki adresler karantina altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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