Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı
Kamu bankaları sıfır konutlarda uyguladığı 0,64 faiz oranını 0,87 oranına yükseltti.
|07 Ağustos 2020 18:18
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Kamu bankaları sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda ise 0,74 olarak başlattığı konut kredi oranlarını geçtiğimiz günlerde ikinci el konutlar açısından değiştirmişti. Bu sabah da taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları yükseltilmişti.
Kamu bankaları, bugün itibariyle sıfır konutlarda uyguladığı faiz oranlarını da yükseltti. Ziraat Bankası ve Halk Bankası sıfır konutlarda faiz oranını 0,87'ye yükselti. Vakıfbank ise 0,99 oranını uygulayacak
Ziraat Bankasının sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Halk Bankası'nın sitesine ulaşmak için tıklayınız.
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