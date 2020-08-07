1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı

Kamu bankaları sıfır konutlarda uyguladığı 0,64 faiz oranını 0,87 oranına yükseltti.
 07 Ağustos 2020 18:18
Yazdır
Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı

Kamu bankaları sıfır konutlarda 0,64, ikinci el konutlarda ise 0,74 olarak başlattığı konut kredi oranlarını geçtiğimiz günlerde ikinci el konutlar açısından değiştirmişti. Bu sabah da taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları yükseltilmişti.

Kamu bankaları, bugün itibariyle sıfır konutlarda uyguladığı faiz oranlarını da yükseltti. Ziraat Bankası ve Halk Bankası sıfır konutlarda faiz oranını 0,87'ye yükselti. Vakıfbank ise 0,99 oranını uygulayacak

Ziraat Bankasının sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Halk Bankası'nın sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı
07 Ağustos 2020 18:31		 Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
07 Ağustos 2020 08:37
Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
06 Ağustos 2020 21:46		 BDDK'dan 'kredi kullandırma vaadi' uyarısı
06 Ağustos 2020 17:49
Sıfır konutta kredi kampanyaları devam etsin talebi
06 Ağustos 2020 16:21		 TOKİ'nin yaptığı onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satılacak
06 Ağustos 2020 11:40
Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
06 Ağustos 2020 11:23		 Çatıya cepheye güneş paneli
06 Ağustos 2020 08:55
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
06 Ağustos 2020 08:47		 Türk lirasının değeri Temmuz'da azaldı
05 Ağustos 2020 14:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - ÇAYKUR'dan 'virüs' açıklaması: Münferit vakalar var19:33 - UEFA'dan Galatasaray açıklaması19:25 - Uzman isimden korkunç açıklama! Bu virüs asla yok edilemeyecek19:21 - Kur neden yükseldi, düşmesi için neler yapılmalı?19:13 - Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün meydan okumasını kabul etti19:06 - Polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
18:56 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:52 - Somalili üniversite öğrencisi 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi18:48 - Virüs testi için sıraya girdiler, sosyal mesafeyi unuttular18:31 - Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı18:29 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:23 - Yere yığılan adama virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı
18:18 - Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı18:11 - Ali Koç: Türk futbolu birkaç kulüp dışında batak durumda17:59 - 31 kişinin testi pozitif çıktı, 26 adres karantinaya alındı17:58 - Antalya'da turistlerin virüs testi otellerde yapılabilecek17:55 - Dolar haftayı 7,20 TL'den tamamladı
17:47 - Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
Motorine 16 kuruş zam yapıldı
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bunya virüsü 2
corona virüs vaka sayısı 1
michael reiziger 1
Kırgınlık 1
dişçi koltuğu 1
dünya sivaslılar günü 1
tuğba ekinci 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
mehmet kurtuluş 1
peynirli muz kızartması 1
SON İLANLAR
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programı ilanı
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam