Yere yığılan adama virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı
Siirt'te fenalaşarak yere yığılan adama, korona virüs endişesiyle kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, uzun süre yerde yatan adamı izlerken, şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı
|07 Ağustos 2020 18:23
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Siirt'te fenalaşarak yere yığılan adama, korona virüs endişesiyle kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, uzun süre yerde yatan adamı izlerken, şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, kent merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sıcaktan fenalık geçiren adam yere yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de her geçen gün artan korona virüs endişesiyle müdahale etmeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri baygın adamı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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