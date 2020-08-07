Virüs testi için sıraya girdiler, sosyal mesafeyi unuttular
Kayseri'de yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, corona virüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu
|07 Ağustos 2020 18:48
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Kayseri'de aralarında yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na geldi.
Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.
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