Somalili üniversite öğrencisi 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) yüksek lisans öğrenimi gören Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi
|07 Ağustos 2020 18:52
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) yüksek lisans öğrenimi gören Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Somali öğrenciler Abubakar Mohamud Osman, Abdirizak Mohamed Hassan ve Mohamed Hussein Sanei Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimlerine devam ediyor.
Danışmanları Prof. Dr. Servet Varış eşliğinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü serasında çalışmalarını sürdüren öğrenciler tez çalışmaları kapsamında yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeye başladı.
Sanei'nin yetiştirdiği bir domates 1 kilo 130 gram ağırlığında ölçüldü.
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