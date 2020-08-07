Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|07 Ağustos 2020 18:56
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,88 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 7,24, avro/TL yüzde 3,41, dolar/TL yüzde 3,18 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 985,38, en yüksek 1.143,26 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 azalarak 1.060,59 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,24 kazanımla 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,17 artışla 3.124,00 liraya çıktı. Geçen hafta 712,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 763,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 3,18 değer kazanarak 7,2030 liraya, avro da yüzde 3,41 artışla 8,4830 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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