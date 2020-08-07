Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün meydan okumasını kabul etti
|07 Ağustos 2020 19:13
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un davetini kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.
Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÇAYKUR'dan 'virüs' açıklaması: Münferit vakalar var
07 Ağustos 2020 19:36
|THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın
07 Ağustos 2020 16:56
|Avrupa'ya tanıtmak istediği 'Doğan'ı trenle Fransa'ya götürdü
07 Ağustos 2020 15:57
|30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
07 Ağustos 2020 13:59
|Diyarbakır annelerinden PKK ve HDP'ye tepki
07 Ağustos 2020 13:33
|Kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini bebeklerine verdiler
07 Ağustos 2020 12:50
|Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
07 Ağustos 2020 10:42
|Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin
07 Ağustos 2020 08:58
|Kıyı Ege'de sıcaklık azalacak - Haritalı
07 Ağustos 2020 06:30
|Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
07 Ağustos 2020 04:12