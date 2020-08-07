Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı
Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı çıktı
|07 Ağustos 2020 19:44
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Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı çıktı.
Osmaniye merkezde depreme karşı dayanıksız olduğu tetkik edilen üç okul için yıkım kararı verildi.
Osmaniye'de yapılan deprem tahkiki sonrası Osmaniye Valiliğinin 05-08-2020 tarih ve 10214873 sayılı kararı ile Atatürk Ortaokulu, Ülkü İlköğretim Okulu ve Yavuz Selim İlköğretim Okulu için yıkım kararı verildi.
Buna göre 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında yıkılacak olan okullardaki öğrenciler kendi okul binalarının inşaatı ve yapımı tamamlanana kadar diğer okullarda geçici olarak eğitimlerine devam edecek.
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