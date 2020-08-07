Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı
|07 Ağustos 2020 20:22
|Yazdır
Kayseri'de Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim müdürleri görevlerinden alınarak, yerlerine yeni isimler atandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması yapılan yeni isimleri sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şu notu paylaştı;
AK PARTİ İL BAŞKANI AÇIKLADI
"Bu bir bayrak değişimi. Şu ana kadar Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan idarecilerimize teşekkür ediyoruz.
Yardımcısı Şemun Akman, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Felahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Cengiz'e görevlerinde başarılar dileriz."
CHP TEPKİ GÖSTERDİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması gerçekleştirilen kişilerin AK Partili Başkan tarafından duyurulmasına tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şu ifadeleri kullandı:
"İlçe Müdürlüklülerine atanan kişilerin liyakatine bakılmaksızın ataması gerçekleşti. Bu kişilerin hepsi AKP'ye yakın isimler.
"BU GÖRÜNTÜLER KAYSERİ'YE YAKIŞMIYOR"
Bunun yanında Valilik tarafından açıklanması gereken atamaların AKP'li başkan tarafından duyurulması geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu görüntüler Kayseri'ye yakışmıyor. AKP'ye göre liyakat itaat demektir."
Geçtiğimiz günlerde SGK İl Müdürü Haci Ali Hasgül, İl Sağlık Müdürü Hasan Ali Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici birer gün arayla AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu parti binasında ziyaret etmiş ve bu ziyaretler 'AK Parti il müdürlerini sorguya mı çekti?' şeklinde yorumlanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Karaismailoğlu: Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız
07 Ağustos 2020 17:15
|Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi
07 Ağustos 2020 15:20
|'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
07 Ağustos 2020 15:09
|Erdoğan: Bahçeli'nin Akşener'e daveti makul bir davettir
07 Ağustos 2020 14:41
|'Sözleşme değil, kanunlar kadını korur'
07 Ağustos 2020 14:38
|Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
07 Ağustos 2020 14:24
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Maliye Bakanı Albayrak'a destek
07 Ağustos 2020 14:23
|İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
07 Ağustos 2020 13:43
|'Her türlü kriz senaryosunu bundan sonra da boşa çıkaracağız'
07 Ağustos 2020 11:33
|AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu
07 Ağustos 2020 10:08