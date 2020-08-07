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Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı

Kayseri'de Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine atanan yeni isimleri AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu açıkladı
 07 Ağustos 2020 20:22
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Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı

Kayseri'de Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim müdürleri görevlerinden alınarak, yerlerine yeni isimler atandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması yapılan yeni isimleri sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şu notu paylaştı;

AK PARTİ İL BAŞKANI AÇIKLADI

"Bu bir bayrak değişimi. Şu ana kadar Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan idarecilerimize teşekkür ediyoruz.

Yardımcısı Şemun Akman, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Felahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Cengiz'e görevlerinde başarılar dileriz."

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ataması gerçekleştirilen kişilerin AK Partili Başkan tarafından duyurulmasına tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Müdürlüklülerine atanan kişilerin liyakatine bakılmaksızın ataması gerçekleşti. Bu kişilerin hepsi AKP'ye yakın isimler.

"BU GÖRÜNTÜLER KAYSERİ'YE YAKIŞMIYOR"

Bunun yanında Valilik tarafından açıklanması gereken atamaların AKP'li başkan tarafından duyurulması geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu görüntüler Kayseri'ye yakışmıyor. AKP'ye göre liyakat itaat demektir."

Geçtiğimiz günlerde SGK İl Müdürü Haci Ali Hasgül, İl Sağlık Müdürü Hasan Ali Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici birer gün arayla AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu parti binasında ziyaret etmiş ve bu ziyaretler 'AK Parti il müdürlerini sorguya mı çekti?' şeklinde yorumlanmıştı.
Sözcü
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