Bartın'da plajlara kısıtlama getirildi
|07 Ağustos 2020 20:26
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Bartın'da, kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla plajlara belirlenen kapasite dışında misafir kabul edilmemesi ve kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dahi olsa giriş izni verilmemesi kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.
Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla alınan kararlara göre, yapılan testler sonucu durumu pozitif olup herhangi bir belirti göstermeyen ancak evde tedavi ve izolasyonuna karar verilen kişilerin izolasyon kurallarına uyup uymadıklarının kontrol edileceği belirtildi.
Kolluk birimleri tarafından evde izolasyon kurallarına uymayanlar tespit edilerek karantina yurdunda izolasyona tabi tutulmaları kararı alındığı da ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Plaj alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla ilimizdeki tüm plajların kapasiteleri sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilecek ve bu kapasite plajların uygun yerlerine görünür şekilde asılacak tabelalarla misafirlere duyurulacaktır. Plajlara belirlenen bu kapasitenin dışında misafir kabul edilmeyecek, plajlardaki kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dahi olsa misafir girişine izin verilmeyecektir. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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