1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu

Kastamonu'da balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan yangın söndürüldü
 07 Ağustos 2020 20:45
Yazdır
Balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu

Kastamonu'da balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Hacımuharrem köyü Geriş Mahallesi'nde tarlada çalışan bir çiftçinin balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, anızı tutuşturdu.

Büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çabasıyla yangın söndürüldü.

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, AA muhabirine, tarlada çalıştığı sırada kendisine yangınla ilgili telefon geldiğini belirterek, "İlk önce müdahaleyi köylülerle yaptık. Traktörle yangının dağılmasını önledik. Sonra itfaiye geldi." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma'ya çarptı
07 Ağustos 2020 19:59		 Polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 19:06
Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi: Azmettirici belediye başkanı
07 Ağustos 2020 17:32		 Bozdurduğu 6 bin doları otomobilin torpido gözünden çaldırdı
07 Ağustos 2020 17:05
Sosyal medyadan paylaştı... Fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu
07 Ağustos 2020 15:42		 Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
07 Ağustos 2020 14:37
Belediye meclis üyesinin darbedilmesine suç duyurusu
07 Ağustos 2020 14:00		 Adana'da devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
07 Ağustos 2020 13:46
'Denizli otoyolunu 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz'
07 Ağustos 2020 13:37		 Düzce'de denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu
07 Ağustos 2020 13:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:49 - 'Yoğun denetimin'in sonuçları belli oldu20:45 - Balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu20:34 - Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu20:31 - Yeni vaka sayısı üç gündür 1000'den fazla20:26 - Bartın'da plajlara kısıtlama getirildi20:22 - Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı
20:18 - Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor20:08 - AB seyahat listesini güncelledi... Türkiye yine yok19:59 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma'ya çarptı19:53 - Borsa İstanbul'da yeni uygulama: Endeks bazlı devre kesici19:44 - Osmaniye'de üç okul için yıkım kararı19:36 - ÇAYKUR'dan 'virüs' açıklaması: Münferit vakalar var
19:33 - Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber19:25 - Uzman isimden korkunç açıklama! Bu virüs asla yok edilemeyecek19:21 - Kur neden yükseldi, düşmesi için neler yapılmalı?19:13 - Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün meydan okumasını kabul etti19:06 - Polisin ayağını kıran saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
18:56 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın ve doların sert düşüşü devam etmedi
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
PAÜ Rektörü eşini üniversitede yükseltme ısrarı sürüyor
Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı
Erdoğan: İçerideki düşmanlar pompalama görevi görüyor
Altı ilden yeni karantina haberleri geldi
İhaleye çıkılan devlet lojmanlarından yarısına yakını satıldı
Kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı
Kilosu nedeniyle evlenemeyince, 6 ayda 212 kilo verdi
Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 1
sürahiden su içmek 1
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
Jose ernesto sosa 1
dişçi koltuğu 1
kaale almamak 3
mahalle düğünleri 1
michael reiziger 1
yeliz yeşilmen 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam