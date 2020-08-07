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'Yoğun denetimin'in sonuçları belli oldu

Dün gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimlerinde, ülke genelindeki berber, kuaför, güzellik merkezlerinin yüzde 37'si, alışveriş merkezlerinin tamamı, ticari taksilerin yüzde 34'ü, pazar yerlerinin yüzde 65'i, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarının ise yüzde 46'sı kontrol edildi
 07 Ağustos 2020 20:49
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'Yoğun denetimin'in sonuçları belli oldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında dün gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimlerinde ülke genelindeki berber, kuaför, güzellik merkezlerinin yüzde 37'si, alışveriş merkezlerinin tamamı, ticari taksilerin yüzde 34'ü, pazar yerlerinin yüzde 65'i, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarının ise yüzde 46'sı kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde ülke genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma, sahil güvenlik, zabıta ile özel güvenlik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, "temizlik, maske ve mesafe" kurallarının yanı sıra tüm iş kolları için belirlenen önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 33 bin 318 berber, kuaför, güzellik merkezi, 663 alışveriş merkezi, 26 bin 979 ticari taksi, 3 bin 440 ticari taksi durağı, 2 bin 16 pazar yeri, 50 bin 368 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 35 bin 796 kahvehane ile kıraathane, 1067 hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 53 bin 389 lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri, 3 bin 511 spor merkezi/tesisi ile sahil bantları, park, piknik alanları, mesire yerlerindeki 7 bin 32 iş yeri, 6 bin 186 konaklama tesisi, 3 bin 910 çay bahçesi, 1795 dernek lokali, 3 bin 11 nikah ve düğün yeri, 6 bin 186 internet kafe, salon ve elektronik oyun yeri, 337 sinema, tiyatro ve kültürel aktivite yeri, 174 lunapark ve tematik park denetlendi.

Denetimlerde, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin yüzde 37'si, alışveriş merkezlerinin tamamı, ticari taksilerin yüzde 34'ü, pazar yerlerinin yüzde 65'i, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarının yüzde 46'sı, kahvehane ve kıraathanelerin yüzde 47'si, hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzlarının yüzde 54'ü, lokanta, restoran, kafe gibi yerlerin yüzde 45'i, spor merkezleri/tesislerin yüzde 16'sı, sahil bantları, park, piknik alanları, mesire yerlerinin yüzde 47'si, konaklama tesislerinin yüzde 33'ü, çay bahçelerinin yüzde 59'u, dernek lokallerinin yüzde 25'i, nikah ve düğün yerlerinin yüzde 55'i, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerlerinin yüzde 48'i, sinema, tiyatro ve kültürel aktivite yerlerinin yüzde 42'si, lunapark ve tematik parkların yüzde 83'ü kontrol edildi.

- Denetimlerde bilinçlendirme faaliyetleri de yapıldı

Ülke genelindeki 956 bin 720 iş yeri, mekan ve araçtan bir günde 286 bin 543'ü denetlendi. Böylece, kontrol edilenlerin oranı yüzde 30 oldu. Denetlenen iş yerlerinin yüzde 3'üne tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Denetimlerde, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler de yürütüldü.
Anadolu Ajansı
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