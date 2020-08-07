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Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 07 Ağustos 2020 22:34
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Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.
Memurlar.Net
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