Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|07 Ağustos 2020 22:34
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.
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