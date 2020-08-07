Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hemşirelere ve 38 sağlık branşındaki personele sitemli mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından Sky News'te çıkan haberle ilgili olarak yaptığı paylaşım sonrasında, sosyal medyada başlatılan kampanya için sitemli bir mesaj yayımladı
|07 Ağustos 2020 23:19
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Türkiye'nin koronavirüsle olan mücadelesi dün İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından Sky News'te övülmüştü.
Bakan Koca, bu olayı sosyal medya hesabından yayımlarken "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." demişti.
Bakan Koca'nın bu mesajı sonrasında sosyal medyada bazı sağlık personeli #BakanKocaÖzürDile etiketiyle paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımlara bu gece cevap veren Bakan Koca, kendi aleyhindeki paylaşımlara inanamayarak, daha önce Hemşireler günüyle ilgili bir paylaşımı alıntıladı ve "Böyle bi şey yaptığınız doğru mu?" diye sordu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı
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