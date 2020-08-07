İçişleri Bakanı Soylu'dan Bitlis'teki depreme ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.
|07 Ağustos 2020 23:20
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ağustos 2020 00:01
|İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı
07 Ağustos 2020 23:50
|Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
07 Ağustos 2020 23:48
|Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
07 Ağustos 2020 23:24
|Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı
07 Ağustos 2020 22:37
|Fahrettin Altun: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
07 Ağustos 2020 21:20
|Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı
07 Ağustos 2020 20:22
|Bakan Karaismailoğlu: Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız
07 Ağustos 2020 17:15
|Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi
07 Ağustos 2020 15:20
|'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
07 Ağustos 2020 15:09