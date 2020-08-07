Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
|07 Ağustos 2020 23:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine davet edilen ve dün 30 büyükelçinin gezdiği camiye, bugün 30 büyükelçi daha ziyarette bulundu.
İki günlük ziyaret programında büyükelçilere, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz eşlik etti.
Kalın, büyükelçilerin Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili merak ettikleri hususlarda bilgi verdi.
Büyükelçilere Ayasofya'nın kültürel mirasından bahseden Kalın, cami içerisinde devam eden restorasyon çalışmalarını da anlattı.
Kalın, namaz esnasında, mozaiklerin tarihsel dokularına zarar verilmeden nasıl kapatıldığını da büyükelçilere gösterdi.
Yapılan ziyaretin ardından aile fotoğrafı çekildi. Büyükelçiler, camiden memnuniyet duyarak ayrıldıklarını ifade etti.
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