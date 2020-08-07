Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
|07 Ağustos 2020 23:48
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan Havayolları'nın Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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