1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
 07 Ağustos 2020 23:48
Yazdır
Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan Havayolları'nın Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ağustos 2020 00:01		 İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı
07 Ağustos 2020 23:50
Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
07 Ağustos 2020 23:24		 İçişleri Bakanı Soylu'dan Bitlis'teki depreme ilişkin açıklama
07 Ağustos 2020 23:20
Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı
07 Ağustos 2020 22:37		 Fahrettin Altun: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
07 Ağustos 2020 21:20
Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı
07 Ağustos 2020 20:22		 Bakan Karaismailoğlu: Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız
07 Ağustos 2020 17:15
Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi
07 Ağustos 2020 15:20		 'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
07 Ağustos 2020 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!00:01 - 8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı23:49 - 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu23:48 - Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı23:42 - Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
23:24 - Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı23:20 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Bitlis'teki depreme ilişkin açıklama23:19 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hemşirelere ve 38 sağlık branşındaki personele sitemli mesaj22:56 - Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti22:55 - Yargıtay: 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajı cinsel taciz22:50 - THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı
22:37 - Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı22:34 - Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem22:30 - Bu ilçeye dilenci uğramıyor22:22 - Yedi ilden yeni karantina haberleri geldi22:17 - Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
22:02 - Darphane talebe yetişemiyor, kuyumcularda altın kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet kurtuluş 1
ekrem imamoğlu 1
kaale almamak 2
hamiyetperver 1
michael reiziger 1
haberli corona denetimleri 1
peynirli muz kızartması 1
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
mart ayı 1
bunya virüsü 2
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programı ilanı
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 memur alacak
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam