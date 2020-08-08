8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
|08 Ağustos 2020 00:01
|Yazdır
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek. Patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.
(Beyrut)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, genel merkezde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/09.00/12.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Gediz-Abide Yolu şantiyesi ile Tavşanlı-Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.
(Uşak-Kütahya/09.00-19.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı
07 Ağustos 2020 23:50
|Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
07 Ağustos 2020 23:48
|Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
07 Ağustos 2020 23:24
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Bitlis'teki depreme ilişkin açıklama
07 Ağustos 2020 23:20
|Bakan Koca 4 ilin valisiyle toplantı yaptı
07 Ağustos 2020 22:37
|Fahrettin Altun: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
07 Ağustos 2020 21:20
|Yeni ilçe milli eğitim müdürlerini AK Parti İl Başkanı açıkladı
07 Ağustos 2020 20:22
|Bakan Karaismailoğlu: Çok işler yaptık, çok iyisini yapacağız
07 Ağustos 2020 17:15
|Sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi
07 Ağustos 2020 15:20
|'Dövizdeki artışa bel bağlayanlar hayal kırıklığına uğrayacak'
07 Ağustos 2020 15:09