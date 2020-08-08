Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı

Gazeteci Zeynep Karataş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar

Beyrut patlaması sebebiyle gündemde pek yer bulmayan ama çok önemli olan Eski Suudi İstihbarat Başkanı Saad el Jabiri olayını anlatmak istiyorum. Suudiler Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana ikinci zor günlerini yaşıyor.Tane tane anlatalım:

- 1- El-Jabiri, MbS dönemine kadar oldukça değer gören, İstihbarat başkanlığına kadar yükselmiş biri. MbS'nin veliahtlığa geldiği döneminde başlattığı temizlik operasyonunda kendisi de hedef oldu ve görevden ayrılarak apar topar yurtdışına çıktı...

2-Önce Türkiye'ye gelen Jabiri, daha sonra Almanya ve son olarak Kanada'ya gitti. MbS, kendisine mesajlar göndererek ülkeye geri dönmesini istedi.Bu diyaloglar WhatsApp üzerinden gerçekleşti, Jabiri daha sonra bu yazışmaları basına sızdırdı.Jabiri, dönmeyi reddetti...

3- Jabiri, MbS'nin davetini reddedince bu defa daha sert ve hatta tehditvar bir dille uyarıldı. Jabiri bu tehditlere boyun eğmeyince bu defa MbS, Suud'daki ailesini koz olarak kullanmaya başladı. 23-24 yaşındaki Jabiri'nin kızını hapse attırdı. Kız hala cezaevinde.Hem de suçsuz.

4-Jabiri bunun üzerine Amerikan medyasına Suudi yetkililer ile ilgili özel bilgiler sızdırmaya başladı. Jabiri'nin bu tavrı üzerine MbS,onu resmi kanallardan ülkeye getirtebilmek için hakkında yolsuzluk suçlamasında bulundu.Suud'un yolsuzluk iddiası üzerine Jabiri de atağa geçti

5- Jabiri, dün itibariyle Suudi yetkililer hakkında resmen Amerikan mahkemesine suç duyurusunda bulundu ve elindeki belgeleri mahkeme ile paylaştı. Belgeler, Suud'un iddia ettiği yolsuzluk meselesi ile ilgiliydi. Jabiri, Kral da dahil Suudi yetkililerin yolsuzluğunu ifşa ediyor

6- Tam da bu süreçte Kanada hükumeti basınla önemli bir olayı paylaştı.Cemal Kaşıkçı öldürüldükten iki hafta sonra Suudi İstihbaratı Kanada'ya 50 kişilik suikast timi göndermiş. Hedefleri de aralarında Suudi muhalif aktivistlerin de olduğu Jabiri gibi isimleri susturmak..

7-Bu tim Amerika'da bir et restorantında birlikte selfi çektirecek kadar rahat davranmışlar. Ama Kanada sınırından geçerken ayrı kapılardan birbirlerini tanımıyormuş gibi ayrı kapılardan geçmişler. Ama Kanada istihbaratı bunları izlemiş o süreçte...

8- Kanada istihbaratı bunlara suç üstü yapıyor ve bu timin üstünden suikastte kullanılan alet edevatlar bulunuyor. Bu bilgiler de iki gün önce ortaya çıktı. Suudi Arabistan şu sıra oldukça zor ve ciddi davalar ile karşı karşıya.