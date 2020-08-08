150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 10/10/2020 tarihinde Ankara'da "İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı" yapılacaktır.

I- Sınav Başvuru Şartları:

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

4- Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,

5- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

6- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

7- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.

II- Sınav Başvurusu:

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 17-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM'ye bildirecektir.

Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/ic- denetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM'ye bildirilen adaylar, ÖSYM'ye başvurularını 10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM'ye yapılacak başvuruların şekli, sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Sınava girecek adaylar 10-15 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.

10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 21 Eylül 2020 tarihi olacaktır.

III- Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati

Sınav 10/10/2020 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

IV- Sınav Konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) Genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi

V- Sınavın Değerlendirilmesi

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap sayıları ayrı ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır. Sınava giren adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak iki testten her biri için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60'ı ile Alan Bilgisi Testi standart puanının yüzde 40'ı toplanacak ve bu şekilde adayın Ağırlıklı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın "Sınav Puanı" olacaktır.

Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 150 aday (150 inci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır. 70 puanı aşan adaylar arasından 150 inci adayı takip eden 15 kişi (15 inci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) yedek olarak belirlenecektir.

VI- Sınav Sonucu ve İtiraz

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

VII- Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sonradan sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.