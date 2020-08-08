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İl dışı öğretmen nakillerinde bilinmesi gerekenler

Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirmeleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler
 08 Ağustos 2020 12:02
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İl dışı öğretmen nakillerinde bilinmesi gerekenler

Öğretmenler göreve başladıklarında zorunlu hizmete tabi olurlar. Zorunlu hizmet süresi görev yapılan İle ve okula göre değişmektedir. Öğretmenlerin zorunlu hizmetinde illerin bulunduğu hizmet bölgesi ile okulun/kurumun hizmet alanı etkili olur.

Tüm illerde 1-2-3 hizmet alanındaki okullar/kurumlar zorunlu hizmet alanında sayılmaz. Yani bu kurumlarda zorunlu hizmet tamamlanmaz. Yine tüm illerde 4-5-6. Hizmet alanında olan kurumlar ise zorunlu hizmet yapılabilen kurumlardır. Hizmet bölgesi ve alanı alınabilecek hizmet puanında de etkilidir. Örneğin birinci hizmet bölgesinde bulunan İzmir'de birinci hizmet alanında olan bir okulun hizmet puanı ile ikinci hizmet bölgesinde bulunan İstanbul'da birinci hizmet alanındaki bir kurumun puanı aynı değildir. Hizmet bölgesinin numarası (1-2-3) ve hizmet alanının numarası (1-2-3-4-5-6) arttıkça puanda artar. Bu durumda en yüksek puanlı okullar 3. hizmet bölgesinde 6.hizmet alanında (3/6) olanlardır. Zorunlu hizmetin tamamlanmasında da bu durum etkili olup en az sürede tamamlanacak kurumlar (3/6) kurumlar olup 3 yılda tamamlanır.

19.6.2020 itibariyle yapılan düzenlemeye göre 4-5-6. hizmet alanındaki okullarda çalışan (zorunlu hizmeti tamamlamış ya da muaf) tüm öğretmenler hizmet puanını yüzde 50 arttırımlı alacaklardır. Geçmişte daha kısıtlı olan arttırmlı puan bu yıl genişletilmiştir.

İl dışı yer değiştirmelerde Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç durumları da göz önüne alınarak her kurumu sisteme yansıtmamakta yani tercihlere açmamaktadır. Buradaki en büyük etkenler; öğretmen bulma güçlüğü çekilen kurumların daha çok boşalmaması çabası ve bazı illerde ihtiyaç olan kurumlar olduğu gibi aynı zamanda norm fazlası öğretmenlerin de bulunmasıdır.

Örneğin ildeki Matematik normu 1.000 olsun. mevcutta 900 öğretmen varsa ihtiyaç 100 olması gerekirken tüm okulların ihtiyacı tarandığında 150 açık olabilmektedir. Bu durumda kadrosu dolu okullarda norm fazlası (50) öğretmen bulunduğu anlamı çıkar.

MEB bu yıl iller arası yer değiştirmelerde 74.756 kadroyu sisteme yansıtmış yani tercihlere açmıştır. Bu kadroların bölgelere göre dağılımını aşağıda görmeniz mümkündür.

Türkiye'deki toplam öğretmen açığının 74.756'dan fazla olduğu bir gerçektir. Fakat MEB bu kadar kadroyu açmıştır. Bu kadrolar; alanlar ve iller bazında ihtiyaçlara göre illerin ne kadar kadro açacakları illere bildirilmekte ve iller tarafından sisteme yansıtılmaktadır. Yani A iline alanlar bazında belli sayıda kontenjan açması bildirilmekte ve İl MEM'ler de buna göre siteme yansıtmaktadırlar.

Bazı öğretmenlerin "B okulunda alanımda açık var ama sistemde açılmıyor" serzenişleri tüm kadroların yansıtılmamasından kaynaklanmaktadır.

İller arası yer değiştirmelerden sonra başlayacak özür grubu atamalarında ise yönetmelik gereği açık bulunan tüm kadroların sisteme yansıtılma zorunluluğu vardır.

BİRİNCİ HİZMET

BÖLGESİ İLLERİ

İKİNCİ HİZMET

BÖLGESİ İLLERİ

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

Adana

Adıyaman

Ağrı

Afyonkarahisar

Artvin

Ardahan

Aksaray

Bayburt

Batman

Amasya

Çankırı

Bingöl

Ankara

Elazığ

Bitlis

Antalya

Erzincan

Diyarbakır

Aydın

Giresun

Erzurum

Balıkesir

Gümüşhane

Hakkari

Bartın

İstanbul

Iğdır

Bilecik

Kahramanmaraş

Kars

Bolu

Kastamonu

Mardin

Burdur

Kırşehir

Muş

Bursa

Kilis

Siirt

Çanakkale

Malatya

Şırnak

Çorum

Nevşehir

Tunceli

Denizli

Niğde

Van

Düzce

Ordu

Edirne

Rize

Eskişehir

Sivas

Gaziantep

Şanlıurfa

Hatay

Tokat

Isparta

Yozgat

Mersin

İzmir

Karabük

Karaman

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muğla

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Sinop

Tekirdağ

Trabzon

Uşak

Yalova

Zonguldak

15.718 (4-5-6 Yani Zorunlu .Hizmet alanı)

10.547 (1-2-3 Hizmet Alanı)

Toplam: 26.265

38.148(4-5-6 Yani Zorunlu .Hizmet alanı)

1.022 (1-2-3 Hizmet Alanı)

Toplam: 39.170

9.166 (4-5-6 Yani Zorunlu .Hizmet alanı)

155 (1-2-3 Hizmet Alanı)

Toplam: 9.321

Sisteme yansıtılan kadro sayısı: 74.756

Maksut BALMUK

Simülasyonlu, il dışı öğretmen nakil robotu yayında
Memurlar.Net - Özel

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