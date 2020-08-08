Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|08 Ağustos 2020 03:03
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YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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