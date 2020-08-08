1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı

Silivri Boşnak bahçe mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Genç kız, görevli bir polis memurunun dikkati sonucu sağ olarak denizden çıkarıldı.
 08 Ağustos 2020 05:19
Yazdır
Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı

Silivri Boşnak bahçe mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Genç kız, görevli bir polis memurunun dikkati sonucu sağ olarak denizden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte Boşnak Bahçe mevkiinden deniz giren 15 yaşındaki Judi A. İsimli kız çocuğunun bir anda gözden kaybolduğu iddiası üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin çalışması yaklaşık 4 saat sürdü.

POLİS MEMURUNUN DİKKATİ GENÇ KIZI HAYATA BAĞLADI

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli Kemal Bozkurt isimli polis memuru kayalıklara yakın karanlık bir noktada hareketsiz duran bir cismin olduğunu fark etmesi üzerine denize atlayarak o bölgeye yüzmeye başladı. Boğulduğu iddia edilen genç kızın yarı baygın şekilde olduğunu gören polis memuru Bozkurt genç kızı kıyıya çekti.

Nefes aldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız sedye ile ambulansa taşınarak Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
07 Ağustos 2020 23:49		 Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
07 Ağustos 2020 22:17
Bakan Koca, virüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı
07 Ağustos 2020 21:54		 Avrupa'yı gezmek için 'Doğan'ını da götürdü
07 Ağustos 2020 21:23
ÇAYKUR'dan 'virüs' açıklaması: Münferit vakalar var
07 Ağustos 2020 19:36		 Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün meydan okumasını kabul etti
07 Ağustos 2020 19:13
THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın
07 Ağustos 2020 16:56		 30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
07 Ağustos 2020 13:59
Diyarbakır annelerinden PKK ve HDP'ye tepki
07 Ağustos 2020 13:33		 Kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini bebeklerine verdiler
07 Ağustos 2020 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:19 - Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı03:04 - Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği03:03 - Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik03:01 - Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik03:00 - Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik02:58 - Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
02:57 - Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik02:55 - Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor02:41 - 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapılacak02:38 - 14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı02:33 - Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı00:03 - İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
00:01 - 8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı23:49 - 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu23:48 - Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı23:42 - Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
23:24 - Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı
Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı
8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapılacak
Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı
Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor
Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bunya virüsü 2
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
yeliz yeşilmen 1
kırmızı kart 1
nurullah dal 1
parmağında oynatmak 1
kaale almamak 2
mert hakan yandaş 2
diş çürüğü 3
hamiyetperver 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 150 İç Denetçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam