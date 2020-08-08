Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|08 Ağustos 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Turan: Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz
08 Ağustos 2020 06:40
|Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı
08 Ağustos 2020 05:19
|43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
07 Ağustos 2020 23:49
|Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
07 Ağustos 2020 22:17
|Bakan Koca, virüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı
07 Ağustos 2020 21:54
|Avrupa'yı gezmek için 'Doğan'ını da götürdü
07 Ağustos 2020 21:23
|ÇAYKUR'dan 'virüs' açıklaması: Münferit vakalar var
07 Ağustos 2020 19:36
|Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün meydan okumasını kabul etti
07 Ağustos 2020 19:13
|THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın
07 Ağustos 2020 16:56
|30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
07 Ağustos 2020 13:59