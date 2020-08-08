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Lobilere inat çarklar dönüyor

Türkiye, haziran ve Temmuz'da kapasite kullanımı, üretim, siparişler, ev ve araç satışları ile ihracatta salgın öncesi performansı yakalarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alınması dikkat çekti. Sosyal medyadaki saldırılara karşı #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle kampanya başlatıldı. Etikete destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Faiz lobilerine inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları güçlü şekilde dönmeye de devam edecek" dedi.
 08 Ağustos 2020 07:05
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Lobilere inat çarklar dönüyor

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Koronavirüs salgının bütün dünyada zirve yaptığı aylarda ayakta kalmayı başaran sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, hızlı bir normalleşme süreciyle dikkat çekiyor. Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin kapasite kullanımı, üretim, siparişler, ev ve araç satışları ile ihracat gibi kalemlerde salgın öncesi dönemin performansı yakalayan Türkiye, ekonomisini kapatmayarak doğru olanı yapmanın avantajını yaşıyor.

SPEKÜLATÖRLERE CEVAP

Ancak, salgında ikinci dalga beklentisinin etkisiyle para piyasalarında yaşanan aşırı hareketlilik Türkiye piyasalarını da etkiliyor. Döviz kurları ve altında yaşanan hareketlilik üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alınması tepkiyle karşılandı.

Faiz lobileri ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapan çevrelerin Albayrak'ı hedef alması ters tepti. Sosyal medya mecralarından Albayrak'a yönelik saldırılara kamuoyundan ve siyasilerden yoğun bir destek geldi.

SANAYİ ÇARKLARI HIZLA DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle bir mesaj paylaşan Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ?inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi.

ELLERİNİ AVUŞTURANLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirenlere tepke gösterdi. Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz."

TÜRKİYE YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamayla hem Türkiye ekonomisinin güçlü dinamiklerine dikkat çekti, hem de Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek verdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yükselmeye devam eden güç olduğunu, ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerine yürümeye devam edeceğini belirtti.

HER TÜRLÜ SENARYO BOŞA ÇIKACAK

Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız. Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur" dedi.

LEJYONERLER SİYASİLERİ TANIYORUZ

Yürüttükleri "millet siyaseti"ne karşı "lejyoner siyaseti" ile karşı çıkanların propagandalarının amacını gördüklerini vurgulayan Çelik, milletin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonominin, güvenliğin ve demokrasinin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirtti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik göstergelerdeki hareketliliğe değinen Varank, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkumdur" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Şafak
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