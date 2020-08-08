TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye'de çok beğenildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin dün online basın toplantısı düzenledi. Karakaş, toplantıda yaptığı sunumda fabrika ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi verirken TOGG markasının tüm dünyada beğenildiğini, yola TOGG ismiyle devam edeceklerini vurguladı.

TÜRKLERİN YÜZDE 70'İ ELEKTRİKLİYE HAZIR

Yapılan tüketici araştırmalarına ilişkin detayları paylaşan Karakaş, şunları aktardı: "Türk tüketicisinin yüzde 70'inden fazlası elektrikli araçlara geçmeye hazır. Kıyasladığımız zaman bu oran Avrupa'da ilk sıralarda." Markalaşmayla ilgili de bilgi veren Karakaş TOGG isminin tüm dünyada yüzde 90 beğenildiğini söyleyerek, "Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

TEDARİKÇİLERİNİN YÜZDE 78'İ YERLİ

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldığını bildiren Gürcan Karakaş, TOGG'un tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlandığını, bunların yüzde 78'inin Türkiye'den, yüzde 22'sinin ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluştuğunu kaydetti.

Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor.





BATARYADA DEVLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

Gürcan Karakaş, batarya konusuna ilişkin ise şunları kaydetti: "Batarya konusunda hem görüşmeler hem teknik detaylandırmalar devam ediyor. Bizim oradaki amacımız Türkiye'de bir şirket ile beraber bu şirket şu an tanımını yapmak doğru değil. Çünkü yürüyen bir süreç var bu şirket ile beraber Türkiye'ye biz bu teknolojiyi getirmek istiyoruz. Bunu yaparken önemsediği miz bir konu var. Birincisi en son teknoloji olsun, ikincisi bizim TOGG araçlarında kullanılan teknolojiyle beraber Türkiye'den bu yatırım gerçekleştiği zaman etrafındaki ülkelere de yurt dışına da bir pazar payı olsun. Bu nedenle de teknolojinin yeni olmasını önemsiyoruz. Sadece bizim için değil aynı zamanda başkaları için de üretim yapılabilir. Bizim ihtiyacımız olan teknoloji, elektrikli araçların ihtiyacı olan teknoloji şu an Türkiye'de henüz üretilmiyor. Biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

laşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.



İLK İHRACAT ALMANYA'YA

Karakaş, kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın yurt dışına ihracatta başarılı olamayacağını düşündüklerini dile getirdi. Bu nedenle önce ülke içinde kalmayı planladıklarını belirten Karakaş, "Biz iki nedenle 18 ay, belki 2 sene kadar bir süre sadece kendi ülkemizde kalmayı tercih ediyoruz. Birinci sebebi dediğim gibi ülkedeki sebebi ama ikinci sebebi de biz sıfırdan tamamıyla yeni bir şirket kuruyoruz. Bu süreçlerin oturması ve sistemlerin oturması da otomobille beraber zaman alacaktır. Dolayısıyla ihracata kalkıştığımız anda bizim ilk hedefimiz Avrupa pazarı olacaktır. Avrupa'da sadece bir ülkeye değil birden fazla ülkeye gitme hedefimiz var başlangıçta. İlk gideceğimiz ülkelerin başında Almanya, Fransa hatta İtalya var diyebilirim. Bunun da stratejik detaylandırmasını önümüzdeki aylarda sonuçlandıracağız" açıklamasında bulundu.



TOGG'dan seviye 3 ve ötesi otonom sürüş

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobille ilgili yeni paylaşım yapıldı. Paylaşımda otomobilin internet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapıya sahip



ŞARJ İSTASYONLARI TOGG'A YETİŞECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın şarj altyapısı hakkında çalıştığına vurgu yapan Gürcan Karakaş, "Bakanlığımız bu konu hakkında titizlikle çalışıyor. 2022'de bantlardan indireceğimiz elektrikli otomobiller için şarj altyapısı hazır olacak" şeklinde konuştu. Yerli otomobillerin ortalama fiyatları ile ilgili de bilgi veren Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'ye geldiğimizde Türkiye'nin yollarında elektrikli araç kaynıyor olmayacak. Bu yüzden biz pazar payını geleneksel otomobillerden alacağız. Dolayısıyla bu rekabetten o zamanın koşullarına göre ortaya bir fiyatlandırma çıkacak. Üreteceğimiz araçlar iç piyasanın fiyatlarına ve rekabet koşullarına uygun bir konumda olacak." TOGG Gemlik Tesisi'nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

Şuayip Alabay