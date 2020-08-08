DHKP-C'nin kozmik odasına girildi
|08 Ağustos 2020 08:15
|Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün sözde merkezi konumunda bulunan İdil Kültür Merkezi'ni takibe alan güvenlik güçleri, kültür merkezinin çelikten yapılma dış kapısının açık olduğu sırada operasyonu başlattı.
Ekipler, kültür merkezi adı altında örgütsel faaliyet yürütülen merkezin alt katındaki kafeden hızlı bir şekilde sözde üst düzey örgüt yöneticilerin bulunduğu kata çıktı. Toplantı halinde olan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K., örgüt yapılanmaları ve direniş meclisi sorumlusu N.G., örgüt yapılanmaları ve halkın hukuk bürosu sekreteri E.K., örgüt gençlik sorumlusu F.K., örgüt Anadolu illeri sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Operasyonda terör örgütü DHKP/C'nin özel programlarla şifrelediği dijital arşivi ve yurt dışında bulunan sözde merkez komiteyle yaptıkları görüşme kayıtları da ele geçirildi. Kriptolu dijital bellek, incelenmek üzere ilgili emniyet birimlerine gönderildi.
Şahin Şen
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor
07 Ağustos 2020 20:18
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 16:07
|Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 14:15
|PKK'dan kaçan terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
07 Ağustos 2020 13:10
|Van'da jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
07 Ağustos 2020 12:07
|Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor
07 Ağustos 2020 11:43
|Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor
07 Ağustos 2020 11:38
|FETÖ operasyonunda yakalanan 25 zanlının gözaltı işlemleri sürüyor
07 Ağustos 2020 10:15
|Adana'da PKK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
07 Ağustos 2020 07:43
|Utanmaz darbeci: Katile şehit deyip tehdit etti
07 Ağustos 2020 06:10