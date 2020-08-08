1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 54

CHP'nin politikalarından rahatsızlık duyan ve yeni parti için kolları sıvayan Muharrem İnce'ye 9 ila 14 bandında destek var.
 08 Ağustos 2020 07:50
Yazdır
Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin politikalarından rahatsızlık duyan Muharrem İnce, CHP'den ayrılarak yeni parti için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli anketler yaptırarak halkın nabzını yoklayan İnce'nin çıkan sonuçlardan memnun olduğu ifade ediliyor. İnce'nin yaptırdığı söylenen bir ankette, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşüldü. CHP'ye oy veren kişilere 'CHP'nin Genel Başkanı kim olmalı? diye sorulduğu ve cevapların yüzde 54,5'inin 'İnce' şeklinde olduğu belirtildi. Aynı anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'na destek yüzde 16'larda kaldı. Ankete katılanların geri kalanlarının ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verdiği bildirildi.

SEÇİM BARAJINI AŞABİLİR

Ankette ayrıca 'İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' sorusuna yüzde 9 oranında 'Evet' dendiği ifade edildi. Bunun dışında iki araştırma daha yapıldığı, bunlardan birinde 'İnce'ye oy veririm' diyenlerin oranının yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu ileri sürüldü.

BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Muharrem İnce'nin, anketlere güvendiği ve beklediğinden daha fazla destek alacağını düşündüğü belirtilirken, İnce'nin hitabet yeteneğine dikkat çekiliyor. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığı iki kurultayda da adaylık için imza veren delegelerin iki katından fazla oy aldığına işaret edilerek, alanlara inmesiyle birlikte kendisine olan desteği katlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Muharrem İnce'nin CHP'nin aldığı oydan yüzde 8,1 oranında daha fazla oy aldığı da hatırlatılıyor.

CHP'LİLER "İNCE" DEDİ

İnce'nin parti kurmayı planlamasının ardından Ada Araştırma da anket yaptı. Ankette "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye soruldu. CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28,8'i de "Belki oy veririm" dedi. CHP'lilerin sadece yüzde 41,2'si oy vermeyeceğini söyledi.

MERKEZİ HEDEF ALACAK

Bu arada, Muharrem İnce'nin 'ortadan kaybolmakla eleştirildiği cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin önümüzdeki günlerde bir belge açıklayacağı ve o gece sandıklara sahip çıkılmadığı konusunda CHP Genel Merkezini hedef alacağı iddia ediliyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye resti çekti! Yunanistan'a Barbaros yanıtı
08 Ağustos 2020 09:00		 AK Parti'de kongreler bugün başlıyor
08 Ağustos 2020 07:15
Akdenizde son sözü Türkiye söyler
08 Ağustos 2020 06:11		 Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği
08 Ağustos 2020 03:04
Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
08 Ağustos 2020 03:03		 Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
08 Ağustos 2020 03:01
Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
08 Ağustos 2020 03:00		 Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
08 Ağustos 2020 02:57
8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ağustos 2020 00:01		 İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı
07 Ağustos 2020 23:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:08 - Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı10:03 - Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı09:56 - Eski rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması09:40 - Bursa'da bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı09:29 - Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı09:29 - Asker adayları taahhütname imzalayacak
09:28 - Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı09:11 - Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular09:00 - Türkiye resti çekti! Yunanistan'a Barbaros yanıtı08:45 - Genel Kurul elden geçiyor08:30 - Koronavirüs, su tüketimini artırdı08:15 - DHKP-C'nin kozmik odasına girildi
08:05 - Beyrut patlaması gözleri Boğazlara çevirdi07:50 - Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 5407:45 - TOGG adı markalaştı: Dünyada ve Türkiye'de çok beğenildi07:35 - İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu rapor hazırladı07:30 - Baro parayı gece kulübünde yedi
07:15 - AK Parti'de kongreler bugün başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
Baro parayı gece kulübünde yedi
Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı
Doç. Dr. Turan: Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz
14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı
Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 54
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı
Türkiye resti çekti! Yunanistan'a Barbaros yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kırgınlık 1
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
parmağında oynatmak 1
yeliz yeşilmen 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
onların doları varsa bizim allah'ımız var 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 2
geldim geldim 1
ula ula niyazi 1
peynirli muz kızartması 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 150 İç Denetçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam