Genel Kurul elden geçiyor
|08 Ağustos 2020 08:45
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Milliyet'ten MUSTAFA İSTEMİ'nin haberine göre: Milletvekili ve basın locasının koltuklarının tümü sökülerek bakıma gönderildi. Sıraların bakımı ise içerde yapılacak. Muhalefet partilerinin yıllardır kürsünün iktidar sıralarına yakınlığı nedeniyle dile getirdikleri itiraz dikkate alınarak kürsü orta bölüme çekilecek.
Ayrıca salonda artık "Asansör kürsü" kullanılacak. Yeni kürsü konuşmacının boyuna göre inip çıkabilecek. Bilindiği gibi engelli milletvekillerinin konuşması sırasında kavaslar kürsüye rampa yerleştiriyorlardı. Bu arada salon baştan aşağı boyanacak. Son dönemde sorun çıkaran ses düzeni ve elektronik oylama sisteminin yenilenmesi projesi ise hesaplanan maliyetin büyüklüğü nedeniyle ertelendi. Meclis Yönetimi mevcut sistemle bir süre daha devam edilmesine karar verdi.
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