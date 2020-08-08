Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
|08 Ağustos 2020 10:03
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren telafi eğitimlerine başlayabilecek. Devlet okulları ise 31 Ağustos'ta açılacak. Bazı özel okullar danışman eşliğinde sınıfları yeniden dizayn etti. Bunlardan biri de İstanbul Levent'teki Terakki Vakfı Okulları. Okulu ziyaret ettik ve hazırlıkları inceledik. Yeni düzende okuldaki işleyiş şöyle olacak:
ATEŞ, MASKE, HİJYEN
Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre: Öğrenci okula geldiğinde termal kameralar ve ateş ölçerle ateşi ölçülecek. Öğrencilerin okulun tüm bölgelerinde maske takması zorunlu olacak. Ancak sıralarına oturduklarında maskelerini çıkarabilecekler. Her sınıfın kapısına el dezenfektanları yerleştirildi. Veliler okul içine ve bahçeye alınmayacak. Servislerde de ateş ölçülecek.
SINIFLARA YENİ DİZAYN
Sınıflar yeniden dizayn edildi. Yer açılması için dolap gibi eşyalar kaldırıldı, öğretmen masaları küçültüldü. Sınıfta 20 öğrenci olacak şekilde tekli sıralar, önlerine pleksiglas cam monte edilerek sosyal mesafe kuralına göre dizildi.
YEMEKLER AMBALAJLI
Yemekhanede dört kişilik masalara iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapıldı. Yoğunluk oluşmaması için öğrenciler belirli gruplar halinde yemekhaneye gelecek. Açık büfe servis olmayacak. Her öğrencinin yemeği kapalı şekilde masasında bulunacak.
VARDİYALI TENEFFÜS
Aynı anda teneffüse çıkılmayacak. Belirli sınıflar, belirli sürelerde teneffüse çıkacak. Örneğin 1/A sınıfı teneffüse çıktığında öğretmenlerin gözetiminde mesafe korunarak bahçede olacak. Bu öğrenciler içeri girdiğinde, bir başka sınıf şubesi teneffüse çıkarılacak.
ŞÜPHELİLER İZOLASYON ODASINA
Tuvaletlerdeki musluklar fotoselli musluklarla değiştirildi. Bir öğrencide herhangi bir şüpheli durum olması halinde, öğrenci yeni kurulan izolasyon odasına alınacak. Ailesine haber verilerek ve öğrenci ailesine teslim edilecek. Velilere de posterlerle ve toplantılarla bilgilendirmeler yapılacak. Çocuğun okula gelirken maske takması, mesafeye dikkat etmesi, koronavirüsün belirtilerinin neler olduğu, ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda veliler de bilgilendirilecek.
HER SIRAYA OYUN MİNDERİ
Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
Anaokulu sınıflarında da sıralar pleksiglas cam monte edilerek sosyal mesafe kuralına göre dizildi. Ayrıca oyun zamanı öğrencilerin oynayabilmesi için sıraların hemen önüne minderler konuldu. Öğrenciler oyun zamanında da mesafeyi koruyarak kendileri için belirlenen alanda oynayabilecek. Toplu oyuncak kullanımı olmayacak. Her çocuk sadece kendi oyuncağıyla oynayacak. Kalem, silgi alışverişine de izin verilmeyecek.
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