İYİ Parti'den ilk tepki: Bu meseleler böyle konuşulmaz
|08 Ağustos 2020 10:45
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" sözlerinin yankısı devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın benzer davette bulunması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Çağrıya İYİ Parti'den de yanıt geldi.
Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre: İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Erdoğan'ın açıklamasını Hürriyet'e özetle şöyle değerlendirdi:
İYİ Parti'den ilk tepki: Bu meseleler böyle konuşulmaz
TEŞEKKÜR EDERİZ
"Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz, sağolsun. Bugün cumhur ittifakının önce Sayın Bahçeli'nin peşinden de Sayın Cumhurbaşkanının bize yönelik bütünleme, beraberlik teklifi şayet bir siyasi güç ve hamle kazanma teşebbüsü ise bunu yapmak yerine bizim cumhur ittifakına teklif edeceğimiz şey, İYİ Parti'nin sayısal olarak kuvvetine ihtiyaç duyup böyle şeyler yapmak yerine; milletlerine vermiş oldukları sözleri tutsunlar. İsrafın, şatafatın, lüksün önüne geçsinler.
RAKİBİ ZAYIFLATMAK
Cumhur ittifakının içinde yer almayız. Bu meseleler böyle konuşulmaz. Türkiye'de AK Parti, ilk defa daha önce hiçbir siyasi partinin eline geçirmemiş olduğu büyük bir siyasi kuvvetle iktidarda. Bir iktidarın istediği bütün programları uygulamak için, memleketi ayağa kaldırmak, kalkındırmak, güçlendirmek için her istediğini yapabilmek kuvvetine sayısal ve siyasal olarak imkanı olan bir iktidarın artık benim yapacak işim kalmadı rakiplerimi zayıflatayım teşebbüsü gibi algılıyoruz biz. Dolayısıyla bu iktidarda olanların rakibi zayıflatmak ya da rakipten adam alarak kuvvetlenmek teşebbüsü, iktidarda icraatla kuvvetlenme imkanımı kaybettim demektir. Bunun siyaset teorisindeki karşılığı budur. Siz milletinize, elinizde bu kadar güç varken hizmet ederek güçlenemiyor da siyasi olarak rakiplerinizin saflarından size yakın olanları tarafınıza çekmeye teşebbüs ediyorsanız artık iktidarda hizmet ederek kuvvetlenme imkanınızı kaybetmişsiniz demektir."
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