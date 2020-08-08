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Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başında yara izi olan bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
|08 Ağustos 2020 10:50
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Taşkesiği Mahallesi Arpatlı mevkisinde yaşayan Adem Şevik'ten (42) haber alamayan ağabeyi Ali Şevik gittiği evde kardeşinin hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Şevik'in hayatını kaybettiğini, başında yara izi olduğunu belirledi.
Şevik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Ağabey Şevik, gazetecilere, kardeşinin bekar ve yalnız yaşadığını, psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.
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