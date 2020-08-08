1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası

"Beyrut Yaralı, Uzat Elini" kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçlar karşılanacak, patlamadan etkilenenlere insani yardım ulaştırılacak
 08 Ağustos 2020 10:35
Yazdır
Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, şehrin limanındaki bir hangarda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada, 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve 10 binlerce insan patlamadan etkilendi.

Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı.

"Beyrut Yaralı, Uzat Elini" kampanyasına "www.kizilay.org.tr" web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868'e "YARDIM" yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Lübnan'daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek.

- Acil ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Afete müdahale kapsamında, Türkiye'den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçına bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi.

Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi Lübnan Kızılhaçı ile alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye davet ederek, "Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Baro parayı gece kulübünde yedi
08 Ağustos 2020 07:30		 Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu
07 Ağustos 2020 17:42
Kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı
07 Ağustos 2020 12:40		 Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformundan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
07 Ağustos 2020 10:48
Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır
06 Ağustos 2020 23:04		 Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
06 Ağustos 2020 21:11
Sağlıkçılar'dan ek ödeme isyanı: Yarım simit bile alınmıyor
06 Ağustos 2020 16:37		 'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı
06 Ağustos 2020 12:44
Talip Geylan: Okul öncesi zorunlu eğitim kapsamına alınmalı
05 Ağustos 2020 23:26		 TDV'den uluslararası öğrenci programlarına 6 bin 295 başvuru
04 Ağustos 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?11:50 - Gümüş altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı11:46 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da11:43 - Darp ettiği eşinden af diledi11:33 - 'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'11:27 - Girdiğiniz havuz ve denizin temizliğini sorgulayın
11:26 - Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor11:24 - Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı11:23 - Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni aynı karakolda11:20 - Yargıtay, müşteriye cinsel tacizde bulunulmasını 'haklı fesih' saydı11:18 - Koronavirüsü yenen profesörden 3 önemli tavsiye11:17 - Avcılar'da başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
11:09 - Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat11:05 - Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi10:50 - Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu10:48 - Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki10:45 - İYİ Parti'den ilk tepki: Bu meseleler böyle konuşulmaz
10:35 - Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Polis memurunun dikkatini genç kızı hayata bağladı
Asker adayları taahhütname imzalayacak
Doç. Dr. Turan: Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
Muharrem İnce yaptırdığı ankete güveniyor: Yüzde 54
Eski rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahalle düğünleri 1
diş çürüğü 3
ula ula niyazi 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
ekrem imamoğlu 1
tırnak yemek 1
gram altın 7
geldim geldim 1
mart ayı 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 150 İç Denetçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam