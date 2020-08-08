Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, şehrin limanındaki bir hangarda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada, 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve 10 binlerce insan patlamadan etkilendi.

Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı.

"Beyrut Yaralı, Uzat Elini" kampanyasına "www.kizilay.org.tr" web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868'e "YARDIM" yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.

Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Lübnan'daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek.

- Acil ihtiyaç malzemeleri gönderildi

Afete müdahale kapsamında, Türkiye'den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçına bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi.

Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi Lübnan Kızılhaçı ile alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye davet ederek, "Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım." ifadelerini kullandı.