1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?

Hakem hastane belirlenirken memurun bulunduğu yere en yakın hastane olması, ilk raporu veren sağlık hizmeti sunucusu ile aynı veya daha üst role sahip olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 12 Ağustos 2020 10:05
Yazdır
Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?

Soru: ... Devlet Hastanesinden on günlük rapor aldım, ama kurumum, rapora itiraz edip beni bulunduğum il dışında İstanbul ilinde bir hakem hastaneye gönderiyor. Bulunduğum ilde farklı hakem hastaneler varken yapılan bu uygulama mevzuata uygun mu?

Cevap: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü, yedinci fıkrasında ise, "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre memura hastalık izni verilebilmesi için ibraz etmiş olduğu hastalık raporunun usule ve fenne uygun olması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığının 30.9.2019 tarihli ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergede sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceği açıklanmış, rapor formatları belirlenmiş, sağlık raporlarına itiraz süreçleri tanımlanmıştır.

Yönergenin 36. maddesine göre istirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Yönerge eki Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından memurun bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilecek ve sonuucuna göre işlem yapılacaktır. İtiraz konusu raporu düzenleyen ilk hastane aynı zamanda Yönerge ekinde Hakem Hastane olarak belirlenmiş ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilecek, rapor sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilecektir. Hakem hastane sağlık kurul kararı kesin olup, bu karara itiraz edilememektedir.

Yönerge ekleri arasında yer alan EK-12' de Hakem Hastaneleri Listesi yer almaktadır. Hastanenin bulunduğu il, tescil edilen rolü, Sağlık Bakanlığına mı, üniversiteye mi bağlı olduğu, hastane adı ve engelli raporları, askeri raporlar ve diğer raporlardan hangisini itirazen bakacağı belirlenmiştir.

Bir örnekle konuyu açıklamak gerekirse örneğin Tekirdağ ilinde bir sağlık hizmet sunucusundan alınan raporun fenne aykırı olduğu yönündeki itirazı Hakem Hastane olarak hepsi de AII rolüne sahip Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi sonuçlandırabilecektir. Rapor bu üç hastaneden birinden alınmış ise hakem hastane olarak diğer iki hastaneden biri belirlenebilecek ve raporun fenne aykırılığı konusunda kesin kararı verecektir.

Hakem hastane belirlenirken memurun bulunduğu yere en yakın hastane olması, ilk raporu veren sağlık hizmeti sunucusu ile aynı veya daha üst role sahip olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Örneğin memur İstanbulda ikamet edip, Tekirdağda görev yapıyorsa hakem hastane olarak İstanbul ilinde bir hakem hastane belirlenebilir. Ancak görev yerinde ikamet eden ve ikamet ettiği il sınırları içinde ilk raporu düzenleyen sağlık kuruluşu ile aynı veya daha üst role sahip hakem hastane bulunan bir memurun istirahat raporu için İstanbuldaki bir hastanenin hakem hastane olarak belirlenmesinin hem Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe hem de Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye aykırılık teşkil ettiğini değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarımsal araştırma enstitülerinin bahtsızlığı son bulacak mı?
12 Ağustos 2020 10:34		 Rektörü görevden alan YÖK'ü tebrik ediyoruz ama yeterli değil!
10 Ağustos 2020 17:17
Bekçiler, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor
10 Ağustos 2020 10:16		 İşletme mezunları ekonomist olamayacak
07 Ağustos 2020 14:03
3 ay bitti, sağlık personelinin ek ödemeleri kesildi
06 Ağustos 2020 14:10		 Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı
06 Ağustos 2020 11:00
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
06 Ağustos 2020 00:02		 Diyanet ilana çıktı, başvuruları aldı ve mülakatları 6 aydır yapmıyor
04 Ağustos 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır10:48 - Bakan Soylu: 1448 personelimizle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı10:34 - Düşüşle güne başlayan dolar, yeniden yükseliş trendinde10:34 - Tarımsal araştırma enstitülerinin bahtsızlığı son bulacak mı?10:27 - Apple armut logosuna savaş açtı: 5 çalışanlı şirkete logo davası10:23 - Dışişlerinden Türk azınlığa ait okulları kapatan Yunanistan'a tepki
10:21 - Borsa, güne yükselişle başladı10:20 - Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi10:18 - İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor10:16 - FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış10:13 - 13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti10:11 - İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
10:07 - Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı10:05 - Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?10:01 - Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!10:00 - DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü09:58 - Adana'da FETÖ operasyonunda 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
09:55 - Bakan Dönmez: Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
Öğretmenlerin iller arası nakil sonucu açıklandı
Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
PKK elebaşlarına SİHA operasyonu
13. kattan düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti
Piyasanın ateşini düşüren hamleler
Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
10.08.2020 hakkari'de 2 polisimizin şehit olması 3
paok 3
kadına şiddet 2
ömer erdoğan 1
kombucha çayı 1
Mario Balotelli 1
palmeiras 1
uğurtan sayıner 1
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 2
SON İLANLAR
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hınıs Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Gemlik Daniş Ekim Öğretmenevi İşçi Alacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam