Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?

Soru: ... Devlet Hastanesinden on günlük rapor aldım, ama kurumum, rapora itiraz edip beni bulunduğum il dışında İstanbul ilinde bir hakem hastaneye gönderiyor. Bulunduğum ilde farklı hakem hastaneler varken yapılan bu uygulama mevzuata uygun mu?

Cevap: Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü, yedinci fıkrasında ise, "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre memura hastalık izni verilebilmesi için ibraz etmiş olduğu hastalık raporunun usule ve fenne uygun olması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığının 30.9.2019 tarihli ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergede sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceği açıklanmış, rapor formatları belirlenmiş, sağlık raporlarına itiraz süreçleri tanımlanmıştır.

Yönergenin 36. maddesine göre istirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Yönerge eki Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından memurun bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilecek ve sonuucuna göre işlem yapılacaktır. İtiraz konusu raporu düzenleyen ilk hastane aynı zamanda Yönerge ekinde Hakem Hastane olarak belirlenmiş ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilecek, rapor sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilecektir. Hakem hastane sağlık kurul kararı kesin olup, bu karara itiraz edilememektedir.

Yönerge ekleri arasında yer alan EK-12' de Hakem Hastaneleri Listesi yer almaktadır. Hastanenin bulunduğu il, tescil edilen rolü, Sağlık Bakanlığına mı, üniversiteye mi bağlı olduğu, hastane adı ve engelli raporları, askeri raporlar ve diğer raporlardan hangisini itirazen bakacağı belirlenmiştir.

Bir örnekle konuyu açıklamak gerekirse örneğin Tekirdağ ilinde bir sağlık hizmet sunucusundan alınan raporun fenne aykırı olduğu yönündeki itirazı Hakem Hastane olarak hepsi de AII rolüne sahip Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi sonuçlandırabilecektir. Rapor bu üç hastaneden birinden alınmış ise hakem hastane olarak diğer iki hastaneden biri belirlenebilecek ve raporun fenne aykırılığı konusunda kesin kararı verecektir.

Hakem hastane belirlenirken memurun bulunduğu yere en yakın hastane olması, ilk raporu veren sağlık hizmeti sunucusu ile aynı veya daha üst role sahip olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Örneğin memur İstanbulda ikamet edip, Tekirdağda görev yapıyorsa hakem hastane olarak İstanbul ilinde bir hakem hastane belirlenebilir. Ancak görev yerinde ikamet eden ve ikamet ettiği il sınırları içinde ilk raporu düzenleyen sağlık kuruluşu ile aynı veya daha üst role sahip hakem hastane bulunan bir memurun istirahat raporu için İstanbuldaki bir hastanenin hakem hastane olarak belirlenmesinin hem Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe hem de Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye aykırılık teşkil ettiğini değerlendirmekteyiz.