Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
|08 Ağustos 2020 10:48
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Bahadır Erdem, tatil için gittiği havuzlu yazlığında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı.
Sürekli ekranlara çıkan ve çeşitli sempozyumlara katılarak mülteci haklarını anlatan Bahadır Erdem, mültecilerle dalga geçen ifadelerle bir paylaşım yaptı.
Bahadır Erdem, "Flamingoyu park ettik bekliyor. İhtiyaç sahibi mülteci olursa karşı adaya gitsin diye de verebiliriz. 200 kilo taşır pembiş pembiş..." dedi.
Mülteci haklarını dilinden düşürmeyen ve hükümetin bu konuda yanlış adımlar attığını savunan Bahadır Erdem, bu paylaşımının ardından faşistlikle suçlandı.
Erdem'in eski öğrencileri de 'yüksek' egoya sahip olduğunu söylediği hocalarının derslerde de her şeyle dalga geçtiğini ve sürekli siyaset yaptığını yazıyor.
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