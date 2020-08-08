Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
|08 Ağustos 2020 11:09
|Yazdır
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde yaşanan olayda, Emniyet girişinde avukatın çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayına ilişkin açılan davada, Sakarya 2. İdare Mahkemesince 10.000TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
Mahkeme kararında, avukatın ağır cezayı gerektiren suç üstü halleri dışında çantasının, aracının ve ofisinin kanunda belirtilen özel usul haricinde aranamayacağına dikkat çekildi.
Dava açan avukat, bir daha böyle bir hak ihlali oluşmaması, caydırıcılık unsuru olmasından ötürü, manevi tazminat istemine hükedilmesini talep etmişti
Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03.07.2020 tarih ve 2020/229 E. 2020/648 sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmene hakaret eden ve yaralayan veliye 15 bin 617 TL para cezası
20 Temmuz 2020 13:49
|'Man Adası' davasında bir tazminat kararı daha
16 Temmuz 2020 13:48
|Patlamada ölenin ailesine milyonluk dava
08 Temmuz 2020 08:02
|Kamu görevlisinin özel hayatının haber yapılması tazminat davasına konu edilebilir mi?
28 Haziran 2020 10:08
|Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı
20 Haziran 2020 11:19
|Erdoğan'dan CHP'li vekile 1 milyon TL'lik tazminat davası
05 Mart 2020 09:16
|Akit'in Selvi Kılıçdaroğlu hakkında asılsız haberine tazminat
12 Şubat 2020 08:50
|Asılsız FETÖ ihbar mektupları yazdıran Başsavcının yargılamasına devam edildi
27 Ocak 2020 12:11
|Kamyonun altında kalan 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira
21 Ocak 2020 11:48
|Düğün videosunu kaybeden düğün salonuna tazminat davası
08 Ocak 2020 11:14