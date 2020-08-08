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Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat

Emniyet girişinde avukatın çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayına ilişkin açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesince 10.000TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
 08 Ağustos 2020 11:09
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Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde yaşanan olayda, Emniyet girişinde avukatın çantasının aranması ve avukatlık kimliğinin fotoğrafının çekilmesi olayına ilişkin açılan davada, Sakarya 2. İdare Mahkemesince 10.000TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Mahkeme kararında, avukatın ağır cezayı gerektiren suç üstü halleri dışında çantasının, aracının ve ofisinin kanunda belirtilen özel usul haricinde aranamayacağına dikkat çekildi.

Dava açan avukat, bir daha böyle bir hak ihlali oluşmaması, caydırıcılık unsuru olmasından ötürü, manevi tazminat istemine hükedilmesini talep etmişti

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesinin 03.07.2020 tarih ve 2020/229 E. 2020/648 sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.

Memurlar.Net
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