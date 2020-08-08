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Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aksoy: Önceliğimiz aslında yakıt gideri, aynı zamanda tamirat, kiralama bedelleri gibi kaynaklarımızı eğitim ve bilimsel alanlarda kullanmak. Öğrencilerimizin hizmetine, akademisyen arkadaşlarımızın bilimsel çalışmalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyoruz"
 08 Ağustos 2020 11:05
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Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması amacıyla üniversite bünyesindeki makam araçlarının hizmet amaçlı tahsisine karar verdi.

Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, alınan kararla ciddi bir tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kamu kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanımına önem verdiklerine dikkati çeken Aksoy, "Bu doğrultuda bizler de israfın önlenmesini amaçlıyoruz. Bu sadece bildiğimiz israf değil. Verimli kullanmamak da israf içermektedir. Bu doğrultuda bir adım atma niyetimiz oluştu ve bir karar aldık. Araçların, Araç İşletme Daire Birimi'ne devredilmesi ve hizmet birimi adı altında bunların daha verimli kullanılması için yaklaşık 50 aracı merkeze çekmiş bulunuyoruz. Bununla kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, öğrencilerin nitelikli eğitimine ve bilimsel çalışmalara önem verdiklerinin altını çizerek "Önceliğimiz aslında yakıt gideri, aynı zamanda tamirat, kiralama bedelleri gibi kaynaklarımızı eğitim ve bilimsel alanlarda kullanmak. Öğrencilerimizin hizmetine, akademisyen arkadaşlarımızın bilimsel çalışmalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında daha sağlam temeller üzerine yükselmesi için kaynakların da verimli kullanılması gerektiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşamış olduğu küresel bunalım sürecinde, ülkemiz de ekonomik bir süreçten ve tasarruf tedbirleri eğiliminden geçiyor. Bu çalışmamızı, bizim kendi çerçevemizde atmış olduğumuz bir adım olarak değerlendirebiliriz. Bunları da sadece araçlar olarak düşünmemek gerekir. Binaların verimli kullanımından tutun, alanlarımızın verimli kullanımına kadar birçok alanda çalışmalarımız devam edecek. Dinimiz ve kültürümüz bize israf edilmemesi noktasında öğütler vermekte. Biz de bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bu çalışmamızı, o adımlardan bir tanesi olarak değerlendirmemiz gerekir."

Aksoy, diğer kurumlara da örnek olmayı ümit ettiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı
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