Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi
|08 Ağustos 2020 11:05
|Yazdır
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması amacıyla üniversite bünyesindeki makam araçlarının hizmet amaçlı tahsisine karar verdi.
Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, alınan kararla ciddi bir tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kamu kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanımına önem verdiklerine dikkati çeken Aksoy, "Bu doğrultuda bizler de israfın önlenmesini amaçlıyoruz. Bu sadece bildiğimiz israf değil. Verimli kullanmamak da israf içermektedir. Bu doğrultuda bir adım atma niyetimiz oluştu ve bir karar aldık. Araçların, Araç İşletme Daire Birimi'ne devredilmesi ve hizmet birimi adı altında bunların daha verimli kullanılması için yaklaşık 50 aracı merkeze çekmiş bulunuyoruz. Bununla kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aksoy, öğrencilerin nitelikli eğitimine ve bilimsel çalışmalara önem verdiklerinin altını çizerek "Önceliğimiz aslında yakıt gideri, aynı zamanda tamirat, kiralama bedelleri gibi kaynaklarımızı eğitim ve bilimsel alanlarda kullanmak. Öğrencilerimizin hizmetine, akademisyen arkadaşlarımızın bilimsel çalışmalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında daha sağlam temeller üzerine yükselmesi için kaynakların da verimli kullanılması gerektiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:
"Dünyanın yaşamış olduğu küresel bunalım sürecinde, ülkemiz de ekonomik bir süreçten ve tasarruf tedbirleri eğiliminden geçiyor. Bu çalışmamızı, bizim kendi çerçevemizde atmış olduğumuz bir adım olarak değerlendirebiliriz. Bunları da sadece araçlar olarak düşünmemek gerekir. Binaların verimli kullanımından tutun, alanlarımızın verimli kullanımına kadar birçok alanda çalışmalarımız devam edecek. Dinimiz ve kültürümüz bize israf edilmemesi noktasında öğütler vermekte. Biz de bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bu çalışmamızı, o adımlardan bir tanesi olarak değerlendirmemiz gerekir."
Aksoy, diğer kurumlara da örnek olmayı ümit ettiklerini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adıyaman'da 50 ev karantinaya alındı
08 Ağustos 2020 11:24
|Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni aynı karakolda
08 Ağustos 2020 11:23
|Asker adayları taahhütname imzalayacak
08 Ağustos 2020 09:29
|Genel Kurul elden geçiyor
08 Ağustos 2020 08:45
|Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor
08 Ağustos 2020 02:55
|150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapılacak
08 Ağustos 2020 02:41
|THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı
07 Ağustos 2020 22:50
|Yedi ilden yeni karantina haberleri geldi
07 Ağustos 2020 22:22
|İçişlerinden 'orman yangınları' genelgesi
07 Ağustos 2020 21:41
|Bakan Süleyman Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı
07 Ağustos 2020 21:34