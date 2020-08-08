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Avcılar'da başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Avcılar'da, başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
|08 Ağustos 2020 11:17
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Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki inşaat malzemeleri deposundan silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş haldeki Atilla Yılan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Alanı şeritle kapatan polis bölgede inceleme yaptı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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