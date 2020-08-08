Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor
|08 Ağustos 2020 11:26
|Yazdır
- DEAŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yılbaşından bugüne kadar ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 180 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye, PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ve başta DEAŞ olmak üzere dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik eş zamanlı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı çok yönlü mücadele eden Türk güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgüt mensuplarına nefes aldırmadı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 Ocak-7 Ağustos tarihlerinde polis ve jandarma ekiplerince, DEAŞ başta olmak üzere dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 667 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan büyük bölümü DEAŞ mensubu 1207 şüpheliden 278'i tutuklandı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu 123'ü sağ ele geçirilen, 57'si teslim olan 180 terörist etkisiz hale getirildi.
Örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmata el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
08 Ağustos 2020 10:30
|DHKP-C'nin kozmik odasına girildi
08 Ağustos 2020 08:15
|Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor
07 Ağustos 2020 20:18
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 16:07
|Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 14:15
|PKK'dan kaçan terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
07 Ağustos 2020 13:10
|Van'da jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
07 Ağustos 2020 12:07
|Çocuk kaçıran PKK, annelerin kararlılığıyla çözülüyor
07 Ağustos 2020 11:43
|Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor
07 Ağustos 2020 11:38
|FETÖ operasyonunda yakalanan 25 zanlının gözaltı işlemleri sürüyor
07 Ağustos 2020 10:15