Darp ettiği eşinden af diledi
|08 Ağustos 2020 11:43
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'HERKESE ÖRNEK OLSUN'
Olaydan sonra Pınar K. tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Hakan K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz eşinin yanına koşan Hakan K. eşinden özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın şikayetinden vazgeçip eşini affetti. Hakan K. kesinlikle eşine zarar vermek istemediğini belirterek, "O gün eşimle aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip elimdeki anahtarı duvara fırlattım. Ancak anahtar talihsiz bir şekilde eşimin kafasına geldi. Ben hemen eşimin kafasındaki yaraya müdahale ettim. Eşim daha sora sokağa çıkmıştı kan görünce birileri polisi sağlık ekiplerini aramış. Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim. Eşimden binlerce kez özür diliyorum. Bu tür olaylara da karşıyım benim yaptığım hareket herkese örnek olsun kimse kadına şiddet uygulamasın" dedi.
'UMARIM TEKRARLANMAZ'
Anahtarla başından yaralanan Pınar K. ise eşinin özrünü kabul edip onu affettiğini, bir daha tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi.
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