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Darp ettiği eşinden af diledi

Adana'da tartıştığı eşini fırlattığı anahtarla başından yaralayan koca, af dilerken, o gün olaya tanık olan ve gözyaşı döken kız çocuğu ise anne ve babasının elinden tutarak sevinçle güldü. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu mahallesinde yaşanan olayda Hakan ve Pınar K. çifti tartışmış, sonrasında Pınar K. kocasının fırlattığı anahtar ile kafasından yaralanmıştı. Bu durumu gören 6 yaşlarındaki kızları M.K. ise gözyaşlarına boğulmuştu.
 08 Ağustos 2020 11:43
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Darp ettiği eşinden af diledi

'HERKESE ÖRNEK OLSUN'

Olaydan sonra Pınar K. tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Hakan K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz eşinin yanına koşan Hakan K. eşinden özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine genç kadın şikayetinden vazgeçip eşini affetti. Hakan K. kesinlikle eşine zarar vermek istemediğini belirterek, "O gün eşimle aramızda tartışma çıktı. Sinirlenip elimdeki anahtarı duvara fırlattım. Ancak anahtar talihsiz bir şekilde eşimin kafasına geldi. Ben hemen eşimin kafasındaki yaraya müdahale ettim. Eşim daha sora sokağa çıkmıştı kan görünce birileri polisi sağlık ekiplerini aramış. Ben kesinlikle eşime zarar vermek istemedim. Eşimden binlerce kez özür diliyorum. Bu tür olaylara da karşıyım benim yaptığım hareket herkese örnek olsun kimse kadına şiddet uygulamasın" dedi.

'UMARIM TEKRARLANMAZ'

Anahtarla başından yaralanan Pınar K. ise eşinin özrünü kabul edip onu affettiğini, bir daha tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi.
Sabah
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