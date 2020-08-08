Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çavuşoğlu Lübnan'da
|08 Ağustos 2020 11:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.
Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.
PATLAMAYLA SARSILAN LÜBNAN'A DESTEK ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.
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