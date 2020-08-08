Gümüş, altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
|08 Ağustos 2020 11:50
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Gümüş fiyatları 8 Ağustos'a yükselişle başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 8 Ağustos 2020 anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak ediliyor. Gram gümüş ne kadar? İşte detaylar.
ÇİFTLER GÜMÜŞ ALYANSA YÖNELDİ
Düğün yapacaklar piyasadaki ani yükselişlerden olumsuz etkilenirken, çiftler altın alyansların yerine gümüş alyans ve takılara yöneldi.
Baba mesleği olan gümüşçülüğü sürdüren Musa Furkan Alptekin, altın ile beraber gümüşte de ciddi bir yükseliş olduğunu kaydetti.
Alptekin, fiyatlardan dolayı altından gümüşe yönelmeler olduğunu belirterek, "Evlilik hazırlığı yapan çiftler şu anda altın alyans yerine gümüş alyans tercih etmeye başladı. Bunun için elimizde 14 ayar ve 22 ayar olmak üzere kaplama dediğimiz yaldızlı yani sarı görünen alyans gruplarımız var" dedi.
GRAMI 7 LİRAYA YAKLAŞTI
Altındaki artışla beraber gümüşte de artışların devam ettiğini ifade eden Alptekin,
Mart ayında koronavirüs nedeniyle işyerlerini kapattıklarında gümüşün hasının
2 lira 60 kuruş civarında olduğunu ama şu an ise 7 liralara yaklaştığını söyledi.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ GÜMÜŞ
Yatırımcıların yeni adresinin de gümüş olduğunu belirten Alptekin, "Takı kültürü olarak gümüş fazla tercih edilmiyordu ama şu an insanlar külçe has gümüş satıyor musunuz diye soruyorlar. Hatta şuan hurda gümüş dahi alıyorlar yani hurda gümüşe bile yöneldiler toplayıp toplayıp getiren insanlar var" diye konuştu.
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.
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