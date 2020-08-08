Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
|08 Ağustos 2020 11:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.
İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dahil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
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