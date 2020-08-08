1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üçüz bebeklere 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimleri verildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 6 ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerine "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini verdi.
 08 Ağustos 2020 12:01
Yazdır
Üçüz bebeklere 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimleri verildi

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Kürtün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ve AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Uğur Ülker ile Şen çiftini ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti.

Şen çiftini tebrik eden Köse, üçüzlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Köse, AK Parti'de mahalle temsilcisi olarak görev alan Tarık Şen'i, gerçekleştirdikleri istişareler sonucunda İlçe Gençlik Kolları Başkanı yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Çok isabetli, çok da hayırlı bir karar oldu. Burada olmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Hayatımda ilk defa üçüz kardeşler gördüm. İsimlerinin Recep, Tayyip ve Erdoğan oluşu da bizi ayrıca memnun etti. Bu bizim milletimizin, Gümüşhaneli, Kürtünlü hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı olarak Şen ailesine maddi ve manevi destek sağlayacaklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Allah hem bu evlatlarımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, uzun ömürler versin. Vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlat olarak büyümeyi nasip etsin. Bu yavrularımızın 86 yıl aradan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Camisi'ni müzeden yeniden aslına rücu ettiren dünya liderimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın isimlerini taşıması bizleri mutlu etti. İnşallah Recep'in, Tayyip'in ve Erdoğan'ın bahtları açık olur."

Tarık Şen ise Köse ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Üçüz bebekleri olacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Şen, "Eşimle 8 yıl önce evlendim ve iki çocuğumuz oldu. Üçüz çocuklarımız olacağını öğrendiğimizde ilk başta şaşkınlık yaşadık ama sonradan alıştık. Hem doğumdan önce hem de sonra zorlu bir süreç yaşadık. Çok şükür evlatlarımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi." diye konuştu.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eşimin de rızasıyla çocuklarımızın ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduk. Çok mutluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmayı çok istediğinin altını çizen Şen, "O bir dünya lideri, Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliyeye davet etmesini ve çocuklarımızla anı fotoğrafı çekilmesini çok istiyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
08 Ağustos 2020 13:30		 Bakan Karaismailoğlu, kadın şoförün çalıştığı taksi durağını ziyaret etti
08 Ağustos 2020 13:10
AK Parti'li kadınların 'suç duyurusu'na Dilipak'tan cevap
08 Ağustos 2020 13:02		 'Yaşlısın' diyerek dershaneye almadılar, üniversiteden 'yüksek şerefle' mezun oldu
08 Ağustos 2020 11:59
Taksim'de herkesin ilgisini çeken an
08 Ağustos 2020 11:48		 'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
08 Ağustos 2020 11:33
Girdiğiniz havuz ve denizin temizliğini sorgulayın
08 Ağustos 2020 11:27		 Koronavirüsü yenen profesörden 3 önemli tavsiye
08 Ağustos 2020 11:18
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
08 Ağustos 2020 09:11		 Koronavirüs, su tüketimini artırdı
08 Ağustos 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı13:21 - Ağrı'da kuaföre giden gelin, trafik kazasında hayatını kaybetti13:19 - Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı13:16 - Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden13:10 - Bakan Karaismailoğlu, kadın şoförün çalıştığı taksi durağını ziyaret etti13:02 - AK Parti'li kadınların 'suç duyurusu'na Dilipak'tan cevap
12:52 - Amasya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı12:51 - Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı12:31 - Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu12:29 - Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü12:28 - MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı12:18 - İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
12:16 - 'İki yüz yıllık Batılılaşma politikası ağır maliyetler bırakmıştır'12:02 - İl dışı öğretmen nakillerinde bilinmesi gerekenler12:01 - Üçüz bebeklere 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimleri verildi11:59 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti11:59 - 'Yaşlısın' diyerek dershaneye almadılar, üniversiteden 'yüksek şerefle' mezun oldu
11:51 - Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Vakalar artışa geçerse sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'
Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
Baro parayı gece kulübünde yedi
Çocuklar doğumda karıştı, kendi ülkelerinde yabancı oldular
Avukatın çantasının aranmasına 10 bin TL tazminat
İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
Havuzlu villasından, mültecilerle dalga geçen profesöre tepki
Asker adayları taahhütname imzalayacak
Okulların yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı
İYİ Parti'den ilk tepki: Bu meseleler böyle konuşulmaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim,mesajı 1
Virüsün az olduğu yerlerde de artışların olması 1
mahalle düğünleri 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
peynirli muz kızartması 1
07.08.2020 hindistan'da uçak kazası 1
cuma namazı 1
ula ula niyazi 1
haberli corona denetimleri 1
Jose ernesto sosa 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 150 İç Denetçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Manulaş 2 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam