MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
|08 Ağustos 2020 12:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPGli terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z4iO6R1QjdT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
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