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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
Gaziantep'te bir fabrika inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
|08 Ağustos 2020 12:29
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Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı süren bir fabrikanın inşaatında çalışan İsmail İ. (40) elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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