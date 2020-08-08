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Şanlıurfa'da polis memuru görev başında şehit oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 32 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti
|08 Ağustos 2020 12:31
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Olay dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan 32 yaşındaki Uğur Pehlivan görev sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Pehlivan hayatını kaybetti. Şehit polisin 1 ay önce atama ile Siverek'e geldiği öğrenildi.
Evli ve 5 aylık bir kızı olan şehit polis memuru için yarın 10.30'da Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehit polis törenin ardından memleketi Sivas'a gönderilecek.
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